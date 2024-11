Kathreintanz in der Neuen Burg in Völkermarkt

Der Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof lud zum Kathreintanz in die Neue Burg in Völkermarkt ein. Musikalisch spielten im Ballsaal die Musibuam, in der Disco legte das DJ-Duo von Blackout auf. Die Eröffnung des Kathreintanzes sowie die Mitternachtseinlage wird von der Volkstanzgruppe Goldbrunnhof gestaltet.