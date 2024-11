Seit Anfang Oktober wird der Platz südlich der Stadtpfarrkirche in Völkermarkt saniert. Doch nur wenige Tage später musste die Gemeinde die Bauarbeiten am Kirchplatz bereits wieder einstellen. „Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden in einer Tiefe von rund 60 bis 70 Zentimetern menschliche Knochen gefunden“, berichtet der Völkermarkter Baustadtrat Stefan Riepl (SPÖ). Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung meldete die Stadt die Knochenfunde umgehend dem Bundesdenkmalamt. „Mittels Bescheid der Behörde muss nun eine archäologische Untersuchung erfolgen“, erklärt die für Kärnten zuständige Archäologin des Bundesdenkmalamtes Astrid Steinegger.