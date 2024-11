Mit 5076 Einsätzen verzeichneten die Feuerwehren im Bezirk Völkermarkt 2023 ein Rekordjahr. Auch in diesem Jahr mussten die 47 Feuerwehren ausrücken, auch wenn bis Anfang November mit 1447 Einsätzen, davon 348 Brandeinsätze und 1099 technische Einsätze, ein starker Rückgang erreicht wurde. „Wir können dieses Jahr bis dato als ein Durchschnittsjahr einstufen. Das tut auch den Feuerwehren gut und wir können mehr Zeit in Ausbildung, Schulungen und vor allem in Übungen investieren“, weiß Patrick Skubel, Bezirksfeuerwehrkommandant im Bezirk Völkermarkt. Als Grund für den Rückgang sieht Skubel die Anzahl der Unwettereinsätze, die oft zu einem starken Anstieg der Einsatzzahlen in kurzer Zeit führen.