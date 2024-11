Mit rund 91.000 Euro verzeichnete das Völkermarkter Erlebnisschwimmbad in der abgelaufenen Sommersaison einen neuen Einnahmerekord. Darüber berichtete Finanzreferent und Vizebürgermeister Peter Wedenig (SPÖ) in der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Bezirkshauptstadt am 6. November. Dort wurde auch einstimmig eine neue Ermäßigung für Kinder und Jugendliche beschlossen – nämlich für Mitglieder im „Sumsi Club“ der Raiffeisenbanken. „Die Jahreskarte für Kinder und Jugendliche soll unter Vorlage der Karte mit einer zehnprozentigen Ermäßigung angeboten werden“, sagte Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ). Aktuell kostet die Saisonkarte im Schwimmbad für Kinder von 6 bis 15 Jahren 39 Euro und für Schüler von 16 bis 19 Jahren 59 Euro.