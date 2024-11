Ob Austernseitlinge, Kräuterseitlinge oder Igelstachelbart (Pom Pom Blanc): Am Weitzerhof in Rückersdorf bei Sittersdorf wird seit Kurzem eine professionelle Pilzzucht betrieben. Was 2019 als Experiment im Keller begann, entwickelte sich über die Jahre zum Hobby und wird nun mit Leidenschaft als professionelle Pilzzucht am landwirtschaftlichen Betrieb fortgeführt.