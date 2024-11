Ein Video von zwei Krampussen, die am Allerseelentag in Villach durch die Straßen zogen, ging auf TikTok und Instagram viral. Während Tausende das Video likten, hagelte es in den Kommentaren oft Kritik: „Muss halt so früh echt nicht sein“, schrieb ein User und ein anderer fragt sich: „Dürfen die das eigentlich das ganze Jahr machen?“