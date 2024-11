„Schod uman Brauchtum“, so beginnt ein Posting in den sozialen Medien, am Sonntag, 10. November, wenige Stunden nach dem neunten Krampuslauf in Thörl-Maglern. Die Gruppe „Teufelskreis Chaos“, die 2003 von Daniel Arnold gegründet und 2011 von Christian Fina und Martin Michelitsch übernommen wurde, sorgte in den vergangenen Jahren für immer größer werdende Läufe. Während der erste Lauf nur sechs Gruppen und rund 200 Zuseherinnen und Zuseher anlockte, waren es in diesem Jahr mehr als 50 Gruppen und rund 2500 Besucher. Doch damit ist jetzt Schluss.