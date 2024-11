Unternehmerin Isabella Hold zeigte bereits mehrfach Initiative in der Villacher Innenstadt. So nun auch am 29. und 30. November. Mit ihrem Kindermodengeschäft „Mamabo“ lädt sie zum 1. Adventskirchtag am Villacher Standesamtsplatz. Geboten werden Livemusik, Kasperltheater, ein Nikolausbesuch (der Adventskirchtag ist eine Krampusfreie Zone) sowie Live-Konzerte von Emely Myles, Chris Kaye und der Sängerrunde Irschen. An beiden Tagen wird es außerdem eine Tombola geben, die Villacher Köchin Tici Kaspar sorgt mit einer Kirchtagssuppe für die kulinarische Umrahmung. Und „Gurktaler“ wird mit einem Sanddorn Punsch verwöhnen, wie es auf der Einladung zu lesen steht.