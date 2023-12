Der Start war sicher kein einfacher. Bevor Isabella Hold als Gründerin einer Kinderbekleidungsmarke und Unternehmerin durchstartete, war sie als Beraterin im Business Frauen Center tätig. Auf die Idee zu gründen kam die dreifache Bubenmama, wie viele andere Gründerinnen und Gründer auch, aufgrund persönlicher Umstände und Erlebnisse. Denn der Grund für ihre Selbstständigkeit war die Zeit mit ihren ersten beiden Söhnen. „Man ist gestresst, hat vielleicht ein Schreibaby, dann will das Stillen nicht klappen und man hat keine Zeit zum Einkaufen“, berichtet Hold aus eigener Erfahrung. Ein Abo für Babykleidung sollte es werden, Hold gründete die „Babybox by Mamabo“ – eine Wortkombination aus „Mama“ und „Abo“. Wer das Babybekleidungs-Abo abschloss, erhielt im ersten Lebensjahr des Kindes alles, was an Gewand benötigt wird, per Abo nach Hause geschickt.

Aus dem Pop-up wurde ein Fixplatz

Auch wenn aus dem Babybekleidungs-Abo „Babybox“ nichts werden sollte, gab Hold nicht auf. 2018 setzte sie sich beim Wettbewerb „Mein Pop-up-Store“ des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) gleich zweimal durch und gewann für Klagenfurt und Villach. Nach drei Monaten in Klagenfurt folgten sechs in Villach. „Es war mir wichtig einen Vergleich zu haben“, erzählt Hold und entschied sich schlussendlich in Villach zu bleiben, wo es neben geschlechtsneutraler Kinderkleidung, auch T-Shirts für Erwachsene, Bambus-Decken und Accessoires zu erwerben gibt. „Das Einzugsgebiet ist für Villach tatsächlich viel größer als für Klagenfurt, die Notwendigkeit war größer“, sagt Hold. In den letzten fünf Jahren gelang es Hold nicht nur ihre Eigenkollektion von „Mamabo“ beim deutschen Versandriesen „Zalando“ auf den Markt zu bringen, sie ist auch verantwortlich für zahlreiche familienfreundliche Veranstaltungen am Standesamtplatz und darüber hinaus.

Schulschlussparty, Familienfest und Adventzauber

Die Eröffnung des „Adventzaubers am Standesamtplatz“ im Rahmen des Villacher Advents vergangene Woche basiert auf der Idee und Initiative Holds. „Ich bin zum Stadtmarketing gegangen und habe mit ihnen über meine Idee gesprochen – die wurde für gut befunden und so entstand der ‚Adventzauber‘ mit vielen Highlights für Familien“, erzählt Isabella Hold und freut sich über das gute Gesprächsklima mit der Stadt. Die vier Adventhütten werden abwechselnd von verschiedenen Herstellern und Vereinen bespielt, es gibt eine wöchentliche Märchenstunde und auch das Kleine Zeitung Christkindlpostamt findet sich am Standesamtplatz.

Bei der Eröffnung des Adventzaubers am Standesamtplatz © KLZ / Pöcher

Auf die Frage, wie Hold den Alltag als erfolgreiche Unternehmerin, dreifach Mama, Chefin und Partnerin händelt, muss sie erst einmal lachen: „Es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen, und das habe ich dank meiner Familie und meinem Freundeskreis auch. Und sehr viel Disziplin gehört auch dazu“, sagt sie.

Neben dem Adventzauber organisierte Hold auch schon Familienfeste, organisiert Schatzsuchen in der Stadt und ist immer wieder in Pop-up-Stores zu finden, wie im Sommer in Velden oder in Wien.