„Die Neuigkeiten, mit denen ihr vermutlich nicht gerechnet habt: Mit 30. November 2024 schließen wir unseren ‚Mamabo-Shop‘ in Villach am Standesamtplatz“, heißt es seitens der Gründerin der Kinderbekleidungsmarke Isabella Hold. Inspiriert von ihren persönlichen Erfahrungen als Mutter von drei Söhnen gründete sie die „Babybox by Mamabo“ – eine Wortkombination aus „Mama“ und „Abo“ –, ein Abo für Babykleidung, das Eltern im ersten Lebensjahr ihres Kindes alles Nötige nach Hause lieferte.