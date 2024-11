Wie Zeigefinger Gottes ragen sie in den Himmel, gekrönt von einer Kugel aus Licht: Die neuen Urnenstelen auf dem Friedhof St. Ruprecht bei Völkermarkt verbinden den Himmel mit der Erde. Gestaltet wurden sie vom bekannten Künstler Tomas Hoke, der auf Schloss Saager bei Grafenstein und in Wien und Niederösterreich beheimatet ist und in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder durch Werke im öffentlichen Raum in Erscheinung getreten ist. „Zwischen Himmel und Erde“ ist für Hoke die Neuinterpretation der „Himmelsleiter“, die in einer Reihe von sieben Stelen diagonal das Feld durchquert. „Der Abstand der Stelen nimmt exponentiell zu. Während die rostenden Sockelrohre quasi stückweise im Boden versinken, wachsen die schimmernden Pfähle, an Höhe gewinnend, aus dem Sockel und bilden mit den Leuchtkugeln eine rampenartige Gerade“, beschreibt Hoke seine Intention.