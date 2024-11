Wie der Alpenländische Kreditorenverband und Kreditorenschutzverband KSV 1870 bekannt geben, wurde über das Vermögen der Wohnring Immo GmbH in Völkermarkt am 12. November ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen derzeit insgesamt rund 893.000 Euro.

Von der Insolvenz sind laut KSV 1870 insgesamt 23 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag werde nicht angeführt, ob seitens der Schuldnerin die Fortführung angedacht ist. Die schuldnerische GmbH wurde im April 2020 gegründet. Als Geschäftsführer fungieren Alfred Glinik und Christoph Andreas Sabitzer. Gesellschafter sind ebenfalls Alfred Glinik (mit 45 Prozent), Christoph Andreas Sabitzer (mit 35 Prozent) sowie die Pressl Beteiligungs GmbH (mit 20 Prozent).

Ehemaliges Hotel Krone

Betrieben wird der Kauf, Verkauf, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien, sowie das Baumeistergewerbe. Die Insolvenzursache laut Schuldnerangaben: „Im Jahr 2020 wurde die Liegenschaft des ehemaligen ,Hotel Krone´ in Völkermarkt erworben und in weiterer Folge generalsaniert und zu Wohnungen, dem sogenannten ,City Tower‘, umgebaut. Im Zuge der Errichtung des zweiten Objektes ,Citypassage-Hauptplatz 32‘ und dessen Vermarktung kam es jedoch zu Gesellschafterunstimmigkeiten und dies führte, zusammen mit der schwierigen Lage am Immobilienmarkt, zur Zahlungsunfähigkeit.“

Gläubigerforderungen können bis 31. Dezember angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Anwalt Michael Ruhdorfer bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 14. Jänner am Landesgericht Klagenfurt statt.