Bevor es überhaupt einen Antrag gab, hat Irina Gunzer (33) aus Tainach bereits einen Termin beim Standesamt in Villach für die mögliche Hochzeit fixiert. „Ich wollte unbedingt an unserem Jahrestag, dem 4. April heiraten. Daher musste ich das schon alles im Vorfeld planen“, erinnert sich die Mittelschullehrerin zurück. Den Antrag machte ihr Florian Paul (39), der gebürtiger Villacher ist, dann im Februar, in trauter Zweisamkeit im Wohnzimmer. „Ich habe es natürlich erwartet, aber nicht an diesem Tag“, sagt Gunzer, die ihren Zukünftigen über das Internet kennengelernt hat und die jetzt gemeinsam in Völkermarkt leben.

Hochzeit im kleinsten Kreis

Geheiratet wurde dann wie geplant am 4. April im Standesamt Villach im engsten Familienkreis, wobei die Zeremonie ein Streichquartett begleitete und Irina bereits schwanger war. „Uns war es wichtig im kleinen Rahmen zu heiraten, damit wir alles bewusst wahrnehmen können. Bei einer großen Hochzeit würde vieles untergehen“, erzählt das Brautpaar, das erst kürzlich Eltern eines Sohnes namens Oscar wurde. Ein besonderer Moment für die Braut war die Fahrt zum Restaurant Fishery Steffan, wo die Hochzeit gefeiert wurde. „Durch einen Zufall sind wir in meinem Heimatort Tainach stehen geblieben, wo wir meinen Opa bei einem Spaziergang mit seiner Betreuerin getroffen haben. Er konnte leider bei der Hochzeit nicht dabei sein, aber so hatten wir die Möglichkeit mit ihm ein paar Fotos zu machen“, sagt Gunzer, die den Nachnamen ihres Ehemanns angenommen hat.

Geflittert wurde eine Nacht in der Weinstraße in der Steiermark, denn große Flitterwochen waren keine geplant. Künftig möchten die Frischvermählten ihren Hobbies, dem Skifahren, Wandern und Vespafahren nachgehen oder auch mit dem Boot in Kroatien Urlaub machen. „Aktuell genießen wir unser kleines Familienleben und sind gespannt, was die Zukunft noch so bringt.“