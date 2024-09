„Ich wusste sofort, dass er der Richtige ist“, sagt die AHS-Lehrerin Eva-Maria Stuck (29) aus Bleiburg/Pliberk über ihren Projektmanager und SPÖ-Gemeindevorstand David Pototschnig (31) aus Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom, Drittplatzierter im Wahlkreis Kärnten Ost bei der Nationalratswahl. Kennengelernt haben sich die beiden schon vor elf Jahren. Gemeinsam teilen sie viele Interessen. „Wir lieben den Humor, reisen gerne und verbringen viel Zeit miteinander“, sagt Stuck, die seit fünf Jahren an der Mittelschule St. Stefan im Lavanttal unterrichtet.

„Wir haben bisher immer zusammengehalten und sind ein cooles Team“, sagt Pototschnig, der seine Eva-Maria vor Kurzem geheiratet hat. Die standesamtliche Trauung fand am 4. September beim Liebeskreuz am Fuße der Petzen statt. Kirchlich getraut haben sich die beiden am 7. September in der Kirche St. Katharina mit Pfarrer Slavko Thaler. Ein Streicherquartett umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Gefeiert wurde anschließend mit den Eltern Daniela und Raimund Pototschnig sowie Maria und Erhard Stuck aus Moos/Blato und rund 100 Gästen im Landgasthaus Hafner in der Gemeinde Neuhaus. „Es war ein wunderschönes Fest am letzten Tag des Sommers“, sind sich die Brautleute einig. Im Dezember werden sie zur Hochzeitsreise für zwei Wochen in die Dominikanische Republik aufbrechen. Leben wird das Paar in einem renovierten Einfamilienhaus in Feistritz ob Bleiburg. „Die Ehe ist der erste Schritt zu einer Familie“, meint die Braut, die in Zukunft einen Doppelnachnamen tragen wird und sich in absehbarer Zeit auch Kinder wünscht.