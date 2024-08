Während des Studiums vor elf Jahren haben sich die Agrar- und Umweltpädagogin Gudrun Glawischnig aus Leifling bei Neuhaus und der ehemalige Lehrer Jakob Füssl aus Niederösterreich kennengelernt. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Meine Eltern sind uns ein großes Vorbild“, sagt die 30-jährige Tochter von Hanno und Gerlinde Glawischnig, die das Schloss Leifling landwirtschaftlich nutzen und für dessen Erhalt sorgen. Seit drei Jahren ist Jakob Füssl (34) im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Glawischnig tätig und wurde kürzlich mit dem Zertifikat „Bäuerliche Direktvermarktung“ ausgezeichnet. Vor zwei Jahren kam Tochter Valentina zur Welt.

Rund 100 Gäste

Am 6. Juli gaben sich die beiden nun das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im Schloss Leifling statt, wo die Gäste in einem Pavillon bewirtet wurden. Die kirchliche Vermählung wurde in der Pfarrkirche Neuhaus durch Pfarrer Michael Golavčnik vollzogen. „Rund 100 Hochzeitsgäste waren mit dabei“, berichtet die Braut, die im Gemischten Chor Heimatklang Bach als Sängerin und Kassiererin ehrenamtlich mitwirkt. Eine Abordnung des Chores und ein Quintett der Schlosskapelle Neuhaus sorgten für die musikalische Umrahmung. Gefeiert wurde im Hartl-Stadl, der von Familienmitgliedern wunderbar geschmückt wurde.

Da momentan auf dem Bauernhof sehr viele Arbeiten anfallen, wird es keine Hochzeitsreise geben. „Im Herbst wollen wir mit unserer Tochter Valentina zu einem Familienurlaub nach Oberkärnten aufbrechen“, verrät Füssl, der den Nachnamen seiner Braut angenommen hat.