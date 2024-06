Vor sechs Jahren haben sich Martina Sumej (27) aus Rinkenberg und Daniel Ogris (45) aus Dullach bei Völkermarkt bei ihrer Arbeit im Seerestaurant am Pirkdorfer See kennengelernt. „Wir haben uns immer gut verstanden und im Laufe eines Jahres hat sich daraus Liebe entwickelt“, blickt Martina Sumej zurück. Nach den Geburten ihrer Söhne – Finn (2 Jahre) und Noah (5 Monate) – haben sie sich dazu entschlossen zu heiraten. „Die Hochzeit war eine Überraschung für unsere Gäste. Wir haben sie nämlich mit der Taufe unseres Sohnes am 1. Juni verbunden“, so die Braut, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat. „Für die Organisation waren Trauzeugin Marina Prasnig, deren Tochter Ines Prasnig und Trauzeuge Bernhard Pichler zuständig. Wir haben uns darüber sehr gefreut“, so die Frischvermählten.

Nach der Taufe in der Pfarrkirche St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom ging es zum dortigen Standesamt. Gefeiert wurde danach im kleinen Kreis im Seerestaurant am Pirkdorfer See. Also an jenem Ort, wo sie sich damals kennengelernt haben und bis heute noch arbeiten. Daniel Ogris als Küchenchef und seine Frau vor ihrer Karenzierung als Restaurantleiterin. „Es war uns wichtig, dass es ein schöner Moment ist und das ist uns gelungen“, so die beiden. Eine kirchliche Trauung ist ebenfalls geplant. Der Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. „Wir möchten mit unserer gesamten Verwandtschaft und unseren Freunden feiern“, so das Ehepaar.