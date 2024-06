Michael Krammer aus Griffen (40) und Katrin Rabitsch aus Ruden (41) kennen sich schon seit dem Kindergarten. „Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Vor ein paar Jahren haben wir uns bei einem Fest in der Burg wieder getroffen“, erzählt Krammer. Zusammen sind der selbstständige Zimmerer und die Beamtin nun seit neun Jahren. Der Heiratsantrag folgte zu Weihnachten 2021. Geheiratet wurde am 4. April im Völkermarkter Standesamt. Musikalisch umrahmt wurde die Trauung von den „Falling Leaves“.

Vor der Trauung gab es auch einen ganz „besonderen“ Moment: „Ich habe die Nacht ganz traditionell bei meiner Mutter verbracht. Mein Mann, unser fünfjähriger Sohn Lucas und sein Trauzeuge haben mich dann bei ihr abgeholt. Es war wunderschön“, erinnert sich die Braut zurück. Nach der Trauung fand die Tafel mit 21 Gästen im Gasthaus Karawankenblick in Völkermarkt statt. Später ging es nach Hause in den Garten, wo noch mit den Nachbarn ausgiebig gefeiert wurde. „Das Wetter war traumhaft, besser hätte man es nicht treffen können. Der Tag war wirklich wunderschön“, so die Braut, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat. Gemeinsam wohnt die Familie in St. Michael ob der Gurk. Krammer bringt noch Tochter Leandra (21) mit in die Ehe. Flitterwochen sind keine geplant.