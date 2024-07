Bei einem Klagenfurter Schulball haben sich Magdalena Prisslan aus Feldkirchen und Samuel Jarnig aus Moosburg kennengelernt. „Beim Ball hat er mich auf ein Getränk eingeladen. Nach mehreren SMS-Nachrichten und nächtelangen Telefonaten hatten wir unser erstes Date. Mit seinem ersten Lehrgeld hat er mich ins Kino und zum Essen ausgeführt“, erinnert sich Prisslan.

Am Ostersamstag im Jahr 2010 kamen die beiden schlussendlich zusammen. In der Nacht vor ihrem Jahrestag stellte Jarnig seiner Auserwählten im letzten Jahr die alles entscheidende Frage. „Wir waren auf einer Alm im Lesachtal. Am Berg hat er mich dann überrascht und um meine Hand angehalten“, verrät Prisslan. Danach wurde nicht lange gewartet: An ihrem 14. Jahrestag haben sie sich heuer standesamtlich getraut. „Wir waren nur zu zweit. Die kirchliche Vermählung mit Gästen fand am 25. Mai in der Ossiacher Stiftskirche statt“, so die Braut. Mit rund 120 Gästen wurde in der Stiftsschmiede noch ordentlich gefeiert. In den Flitterwochen zog es die beiden zwei Wochen nach Afrika.

Zusammen leben die 29-Jährige und der 30-Jährige seit 2019 in Völkermarkt. „Samuel hat damals gemeinsam mit seinem Vater das Autohaus Jarnig übernommen“, sagt die Richteramtsanwärterin, die jetzt Jarnig-Prisslan heißt. Samuel besitzt keinen Doppelnamen.