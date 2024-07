Der Wiesenmarkt-Montag im Jahr 2019 wird Jennifer Kadisch (33) aus Bleiburg/Pliberk und Dominik Pirker (28) aus St. Walburgen bei Eberstein ewig in Erinnerung bleiben. Im Alpen-Adria Zelt haben sich der Elektriker und die Lehrerin zum ersten Mal kennengelernt. „Es war trotz des Regenwetters Liebe auf den ersten Blick“, blicken die beiden, die 2020 in Völkermarkt zusammengezogen sind, zurück und weiter: „Am nächsten Tag haben wir uns getroffen. Seitdem sind wir unzertrennlich und haben vieles miteinander erlebt.“

Am 25. Mai 2024 haben die beiden standesamtlich in Völkermarkt geheiratet. Eine Woche vor der kirchlichen Hochzeit wurde mit einem „After-Wedding“-Sommerfest in St. Peter am Wallersberg mit der „Ebersteiner Kirchtagsmusik“ und rund 100 Gästen gefeiert.