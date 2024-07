Bei Haflinger-Zuchtveranstaltungen haben sich die Angestellte in einem Rechtsanwaltsbüro und preisgekrönte Pferdezüchterin Julia Grilc (27) aus Bleiburg/Pliberk und Primož Kokovica (40) aus Slowenien kennen- und lieben gelernt. „Der Liebe wegen bin ich nach Kärnten gekommen“, sagt der Bräutigam, der seit vier Jahren Geschäftsführer des Kulturni dom Bleiburg ist. In seiner Heimatgemeinde Litija, einer Großstadt, 30 Kilometer östlich von Ljubljana, war er auch als Berufsfeuerwehrmann tätig. Als leidenschaftlicher Sänger studierte er Sologesang und wirkte auch im Opernchor in Ljubljana mit. Zudem engagierte er sich bei vielen weiteren Kulturvereinen. Die Braut ist Angestellte in einem Rechtsanwaltsbüro und preisgekrönte Pferdezüchterin.

Vor vier Jahren kam Tochter Anamarija zur Welt und machte das Liebesglück perfekt. Am 15. Juni gaben sich die beiden nun das Ja-Wort. Die Trauung fand in der Bleiburger Kirche St. Georgen mit Dechant Ivan Olip und rund 90 geladenen Gästen, bestehend aus Freunden und Familie, statt. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Zeremonie vom Männerchor Kralj Matjaž, bei dem der Bräutigam mitwirkt, von den Schwestern Darja Čertov und Verena Smrtnik sowie einer Vokalgruppe aus Litija. Zur Hochzeitsmesse geführt wurden die Brautleute von zwei Haflingern, zur anschließenden Tafel in ein Gasthaus in Prevalje wurde das frisch vermählte Pärchen von einem Gespann aus vier Haflingern kutschiert. „Unsere Hochzeit haben wir bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert“, so das Paar.

Umzug nach Prevalje

Die Hochzeitsreise entfalle wegen der Heuernte am Bauernhof der Schwiegereltern. Gemeinsam zieht die Familie demnächst nach Prevalje. „Julia hat dort eine Landwirtschaft geerbt. Dort wollen wir unsere Haflingerzucht perfektionieren“, verrät der Bräutigam. Julia Grilc, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat, entdeckte mit 15 Jahren ihre Leidenschaft für die Haflingerzucht. Sie konnte mit ihren Zuchtpferden bisher zahlreiche Siege und Staatsprämien bei Landes- und Bundesbewerben erlangen und sich über großartige Zucht- und Prüfungserfolge freuen.