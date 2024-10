Am Kathreintanz der LFS Goldbrunnhof in Völkermarkt haben sich im Jahr 2014 Silke Kamnik (31) aus Gurtschitschach in der Gemeinde Völkermarkt und Ewald Lippe (34) aus St. Martin in der Gemeinde Ruden kennengelernt. Nach einigen Verabredungen wurden sie ein paar Monate später schließlich ein Paar. Vor sechs Jahren kam Sohn Gregor auf die Welt und vor drei Jahren folgte Sohn Nummer zwei, Tobias.

Kirchliche Hochzeit in einer Wallfahrtskirche

„Den Heiratsantrag machte Ewald an einem Abend zuhause mit den Kindern“, erinnert sich die Braut zurück. Die Söhne unterstützten dabei ihren Papa und hielten den Blumenstrauß und Ewald stellte nach einer romantischen Ansprache die Frage aller Fragen. Bereits heuer am 5. April heirateten die Volksschullehrerin und der Angestellte im IT-Bereich standesamtlich in Ruden im kleinen Kreis. Danach wurde auf dem Magdalensberg gefeiert. „Die kirchliche Hochzeit fand am 10. August mit 120 Gästen in der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg statt“, erklärt Silke, die nun den Nachnamen Lippe trägt. Für die musikalische Umrahmung der Trauungsfeier sorgte die Kleingruppe „klan(g)kariert“ aus St. Peter am Wallersberg, bei der die Braut auch selbst mitsingt. Zuvor wurde die Braut ganz klassisch vom Bräutigam bei ihrem Elternhaus in Gurtschitschach abgeholt, danach versperrten zuerst die Nachbarn und einige Kilometer weiter Freunde und Bekannte in Ratschitschach den Weg zur Kirche. Nachdem aber als Aufgaben Kinder unterrichtet, gesungen, getanzt und ein Baum durchgesägt wurde, durfte die Fahrt fortgesetzt werden.

Die Hochzeitstafel fand im Gasthaus Kropf in Lind statt. Zu später Stunde wurde dann nicht nur die Braut, sondern auch der Bräutigam gestohlen. Die Hochzeitsreise führte die Familie in das Naturerlebnisresort Ikuna in Oberösterreich. Demnächst wird auch das frisch renovierte Haus in St. Martin bezogen.