In diesem Jahr war durch ein schweres Unwetter am 28. Juli die Draubrücke, die Völkermarkt mit dem Gebiet südlich des Flusses verbindet, zwischen 15.37 und 20.30 Uhr unpassierbar. Just in diesem Zeitraum wurde das Rote Kreuz im Zuge eines Unfalls zu einer Reanimation nach Kühnsdorf gerufen. Während der Notarzt den Umweg über Tainach nehmen musste, rückte das Rettungsteam über Edling an. Wichtige Minuten, die in solchen Fällen über Leben und Tod entscheiden können, gingen verloren. Zwar versuchten Polizeibeamte bis zum Eintreffen der Rot-Kreuz-Helfer noch, das Leben eines 78-Jährigen zu retten. Leider vergeblich. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.