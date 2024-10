Aus dem früher bekannten Gasthof Hauser in Greutschach in der Gemeinde Griffen wurde vor kurzem der Gasthof Machwirth. Besitzer des Gebäudes ist die LMSC Property GmbH mit Sitz in Feistritz im Rosental, die einen neuen Pächter für das einzige Gasthaus in Greutschach suchte. Mit dem aus München stammenden Paar Bianca (38) und Andy (40) Machwirth wurde man fündig. „Wir waren schon immer in der Gastronomie tätig. Andy ist gelernter Metzger und Koch“, erklärt Bianca Machwirth, die in Kärnten nun ihr Faible für Berge ausleben kann. Auch ihre Schwiegermutter Anette Machwirth, die selbst Fleischermeisterin ist, ist mit nach Kärnten gezogen und unterstützt die Familie. „Wir bieten Hausmannskost und Pasta an und am Wochenende gibt es Spezialitäten, wie zum Beispiel Zwiebelrostbraten“, fährt Bianca Machwirth fort. Auch die Pension wird betrieben, es stehen acht Zimmer zur Verfügung, davon fünf Doppelzimmer, zwei Dreibettzimmer und ein Einzelzimmer.