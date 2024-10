Ab November wird für das Gasthaus „Zur Rose“ in Sittersdorf/Žitara vas ein neuer Pächter gesucht. Wirt Josef „Pany“ Schröck hört nach 18 Jahren aus persönlichen Gründen auf. Auf der Plattform willhaben.at ist auch das einzige Gasthaus in St. Margarethen ob Töllerberg, das seit 2022 geschlossen hat, noch zur Vermietung ausgeschrieben. Zuletzt führte es bis zu ihrer Pensionierung Leopoldine Steindorfer als „Poldi’s Trixnerstube bei Fortin“. Und auch das einst sehr bekannte Gasthaus Schneider in Enzelsdorf sucht seit dem Vorjahr wieder einen Pächter. Die Liste ließe sich allein im Bezirk Völkermarkt noch um einige weitere Beispiele ergänzen.