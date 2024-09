Dass die Kassenarztstelle in Bleiburg/Pliberk nach der Pensionierung von Josef Poganitsch seit Monaten nicht besetzt ist, bereitet einigen nach wie vor Sorge. Ramin Sina, der seit 2023 eine von den noch zwei vorzufindenden Kassenstellen in Bleiburg führt, weist darauf hin, „dass der große Ansturm auf die Praxen nicht vorhanden sei“: „Wir haben viel zu tun, aber die Arbeit ist gut bewältigbar. Es ist kein katastrophaler Zustand. Jeder, der einen Arzt braucht, soll diesen bitte auch aufsuchen. Bei Notfällen sollte sofort die Rettung kontaktiert werden“, rät Sina, der hofft, dass sich eine Nachfolge für die Kassenpraxis finden lässt. „Wichtig ist, dass die ärztlichen Leistungen auch ausreichend honoriert werden“, so Sina.