Damit das Bleiburger Jugendzentrum „Chillax“ weiterhin bestehen bleiben kann, wurde jetzt in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Mietvertrag zwischen der Stadtgemeinde und dem Besitzer Silvo Kuschej auf unbestimmte Zeit verlängert. Eine Kündigung ist beiderseits nach drei Jahren möglich. „Das Jugendzentrum steht am Schulweg der Volks- und Mittelschule zum Bahnhof und wird seit 1. Jänner als eigenständiger Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Bleiburg geführt. Willkommen sind alle Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren“, berichtet Obmann Anton Brezovnik.