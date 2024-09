Das Gasthaus „Zur Rose“ in Sittersdorf/Žitara vas sucht ab Anfang November einen neuen Pächter. Josef „Pany“ Schröck beendet nach 18 Jahren aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit als „Rose“-Wirt. „Ich bedanke mich bei allen Stammgästen und Gästen für ihre Treue“, sagt Schröck. Das Gasthaus direkt an der Seeberg Bundesstraße und mit dazugehörigem großzügigem Parkplatz befindet sich im Besitz von Horst Jernej, dem auch das Panoramarestaurant „Rosenheim“ in Obernarrach und die „Seerose“ am Klopeiner See gehören. „Ich weiß, es wird nicht einfach, einen Nachfolger für die Rose zu finden. Ideal wäre ein Wirtepärchen“, sagt Jernej, der seinem Pächter Schröck für sein langjähriges Engagement als Koch und Wirt dankt. In den oberen Stockwerken des Gasthauses befinden sich fünf Wohnungen – eine davon wäre bei Bedarf für den neuen Pächter.

Das Gasthaus mit Sitzgarten, das im Sommer vor allem bei Motorrad- und Radfahrern beliebt ist, ist voll ausgestattet und ablösefrei. Eine Kaution von 7500 Euro ist zu bezahlen. „Für November und Dezember 2024 verlange ich keine Pacht“, ergänzt Jernej. Interessenten können sich unter 0664/822 02 01 oder horst@seerose-klopeinersee.at melden.