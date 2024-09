Das Gasthaus Kollmann auf der Grutschen bei St. Paul – nahe der Grenze zu Griffen – ist für seine frischen Backhendln weithin bekannt. „Zu über 90 Prozent kommen unsere Gäste wegen der Hendln“, weiß Junior-Chef Andreas Kuschnig: „Samstag und Sonntag sind wir immer voll. Wer nicht anruft, wird keinen Platz bekommen.“ Deshalb wird das Traditionsgasthaus, das seit dem 19. Jahrhundert besteht und seit 45 Jahren in Familienbesitz ist, ausgebaut.

„Wir bauen einen Wintergarten dazu, in dem über 50 Gäste Platz haben werden und vergrößern die Küche. Die Küche wird riesig“, erzählt der 31-jährige Wirt euphorisch: „Ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr in der Küche und bin dort quasi aufgewachsen.“ In der Küche steht er gemeinsam mit seiner Mama Edith (59), die mit ihrem Mann Peter Kuschnig (60) im Jahr 1990 das Gasthaus in zweiter Generation von ihren Eltern übernommen hat.

Das Ehepaar Edith und Peter Kuschnig © Privat

Die Hendln liefert immer schon Landwirt Robert Tschekon aus Griffen, der Cousin von Edith Kuschnig. „Wir sind seit 2005 jeden Freitag am Frischemarkt am Hauptplatz in Völkermarkt, wo wir die Hendln mit Pfannen und Schweineschmalz frisch heraus backen. Wenn das Wetter passt, sind wir in zwei Stunden ausverkauft und 200 Portionen los. Wir sind immer zu viert am Markt, um den Andrang bewältigen zu können“, erzählt Andreas Kuschnig, der mit dem Baustart für den Ausbau im Februar oder März 2025 und mit einer zweimonatigen Bauzeit rechnet. Der Gasthausbetrieb bleibt während der Bauarbeiten aufrecht.

Jungwirt Andreas Kuschnig bei der Theke, die heuer erneuert wurde © Bettina Friedl

Heuer hat Familie Kuschnig schon das Gastzimmer und die Theke erneuert und in eine Kläranlage investiert. „Heuer waren es schon über 100.000 Euro und mit dem Zubau von Wintergarten und Küche werden es weitere 200.000 Euro sein“, schätzt Andreas Kuschnig, der betont: „Das geht aber nur, weil die ganze Familie mithilft. Mein Papa ist Tischler und hat alles aus Holz im Gasthaus selbst gemacht, mein Bruder ist Schlosser und ich bin gelernter Elektriker. Wir haben also ziemlich alle Branchen in der Familie, sonst wäre so eine Investition nicht leistbar“, so der 31-Jährige, dessen Lebensgefährtin Christina Weishaupt – ebenso wie drei Angestellte – im Betrieb mithilft.

Große Feiern

Groß ausgebaut wurde schon vor zehn Jahren. „Damals haben wir das Wirtschaftsgebäude umgebaut und einen Saal für bis zu 140 Gäste geschaffen sowie eine eigene Küche eingebaut. Wir haben jede Woche eine Feier dort, angefangen von Hochzeiten bis hin zu Geburtstagsfeiern“, sagt der junge Wirt. Zwei Jahre danach wurde der Saal im Gasthaus selbst erneuert. „Insgesamt haben wir jetzt schon 250 Sitzplätze innen und 80 weitere auf der Terrasse.“

2014 wurde das Wirtschaftsgebäude umgebaut und ein großer Saal für bis zu 140 Gäste geschaffen © Bettina Friedl

Geöffnet hat das Gasthaus täglich, nur mittwochs ist Ruhetag. Obwohl die Gäste hauptsächlich Backhendln (gibt es mit Kartoffelsalat um 12,90 Euro) bestellen, stehen auch Wiener Schnitzel (12,20 Euro), Cordon bleu (13,90 Euro) und Kärntner Nudel (12 Euro) auf der Karte. „Ansonsten verarbeiten wir, was gerade Saison hat. Wir kochen ausschließlich mit Frischware und verwenden nur regionale Lebensmittel. Eingekauft wird im Umkreis von zehn Kilometern“, sagt der Jungwirt. Beliebt sei auch das Buffet-Essen jeden ersten Sonntag im Monat von 11.30 bis 14 Uhr. Im Preis von 20,20 Euro sind Hauptspeisen, Salat und Nachspeisen enthalten. Die Desserts kommen übrigens von der Konditorei „Genuss-Momente“ aus Maria Rojach, immerhin ist Konditormeisterin Angelika Fasching eine der Schwestern von Andreas Kuschnig.

Wochenends sollte man reservieren, um einen Platz im Gasthaus Kollmann zu bekommen © Bettina Friedl

Das Gasthaus Kollmann bietet aber auch Catering an. „Bei Catering-Aufträgen koche ich bei den Auftraggebern vor Ort und baue dort meine Pfannen auf. Ich bin fast jede Woche einmal unterwegs“, sagt Andreas Kuschnig, für den 80 bis 200 Portionen bei Catering-Aufträgen Standard sind: „Das meiste bisher waren 1000 Essen.“

Das Gasthaus Kollmann ist für die Backhendln bekannt © Bianca Puschl Fotografie

Seit 45 Jahren in Familienbesitz

Das Gasthaus feiert heuer auch sein 45-jähriges Bestandsjubiläum: 1979 wurde es von Anna und Georg Jauernig vulgo Kaiser aus Griffen gekauft, da sich der Grund nahe zu ihrem Bauernhof befand. Doch nur drei Jahre später verunglückte Georg Jauernig bei einem Traktorunfall tödlich. Und so hat Anna Jauernig, die heuer verstorben ist, das Gasthaus mit ihren drei heranwachsenden Töchtern betrieben. 1990 übernahm Tochter Edith mit ihrem Mann Peter Kuschnig. Von den vier Kindern ist Andreas als jüngstes Kind der Nachfolger in dritter Generation und neben seiner Mutter bereits Mitbesitzer. Die übrigen Geschwister helfen im Service mit, wenn Not am Mann ist – und bei großen Veranstaltungen, wie beispielsweise der alljährlichen Granitztaler Blütenwanderung mit tausenden Wanderern am 1. Mai.