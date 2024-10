In Griffen eröffneten an der Völkermarkter Straße 12 mit der KFZ-Werkstatt „D.A. KFZ- Meisterbetrieb“ sowie mit dem KFZ-Handel „PM-Autowerk“ zwei neue Betriebe ihre Pforten. „Ich lebe für Autos und Fahrzeuge aller Art. Nicht zuletzt ist es das und eine gesunde Portion Mut, was zur logischen Konsequenz geführt hat, eine KFZ-Werkstätte zu eröffnen“, sagt Denis Akdag (30) über seine Beweggründe zur Firmengründung.

Der gelernte Mechaniker, der seit zwei Jahren in Griffen wohnt, erlernte seinen Beruf beim ARBÖ in Kühnsdorf und legte 2018 seine Meisterprüfung ab. Er bietet als zertifizierter Meisterbetrieb seinen Kunden eine Reparaturdurchführung sowie Service mit Fahrzeugdiagnose, Software-Update und Reifenwechsel und eine §57a-Begutachtung (Pickerl-Überprüfung) für alle Marken an. Um dennoch mobil zu bleiben, wird der Kundschaft bei Bedarf auch eine Leihwagenservice angeboten. Im selben Gebäude ist auch der KFZ-Handel „PM-Autowerk“ von Peter Unterberger (41) untergebracht, der bereits in Ebersdorf bei Bleiburg/Pliberk einen KFZ-Handel betreibt. Der gebürtige Wolfsberger erlernte den Beruf eines KFZ-Mechanikers bei einem Autohaus in Wolfsberg und arbeitete 17 Jahre lang bei der Firma Wild in Völkermarkt, ehe er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Seine Frau Marietta (41), mit der er und ihren zwei Kindern in Bleiburg wohnt, arbeitet im Backoffice des Familienbetriebes mit.

Dieser umfasst den Verkauf und Ankauf von Fahrzeugen sowie umfassende Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen. „Wir möchten unseren Kunden nicht nur das passende Fahrzeug anbieten, sondern sie auch bei allen Fragen rund um den Fahrzeugkauf bestmöglich unterstützen“, sagt Unterberger. Neben dem KFZ-Handel wird auch eine Transporter Vermietung angeboten.