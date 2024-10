Die Landwirtschaftskammer Kärnten und der Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter haben wieder alle Milchproduzenten aus ganz Kärnten eingeladen, an der Kärntner Käse-, Joghurt- und Butterprämierung teilzunehmen. Jeder bäuerliche Milchverarbeitungsbetrieb hatte die Möglichkeit, seine Produkte einzureichen, untersuchen und verkosten zu lassen. Die Produkte werden im dualen System einerseits im Labor untersucht und andererseits von einer professionellen Sensoriker­gruppe mehrfach verkostet. Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack sind die Bewertungskriterien, wonach die Jury anonym die eingereichten Milchprodukte verkostet und prüft. Für den teilnehmenden Landwirt ist die Rückmeldung der Sensoriker eine wichtige Grundlage für die Produktentwicklung. Für die besten Produkte warten Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze.

Alexandra und Martin Uitz vom Jauntaler Ziegenhof in Gablern/Lovanke in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas können sich über einen Erfolg freuen. Alle sieben eingereichten Produkte wurden ausgezeichnet, vier davon mit voller Punktezahl. Gold gab es für ihren Topfen Natur, das Trinkjoghurt Kaffee, die Kräuterbällchen in Öl, die Frischkäsebällchen mit Chili in Öl und den Frischkäse Kürbis. In der Kategorie „Sonstige Frischkäsezubereitung“ konnte sich das Ehepaar folglich den Landessieg holen. Kürzlich fand beim Kuchlwirt in Treffen die Prämierungsfeier statt. „Wir nehmen diese Prämierung voller Stolz und ehrfürchtig entgegen.“