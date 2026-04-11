Es wird viel über die Steiermärkische Krankenanstaltsgesellschaft und die Zukunft der Spitäler diskutiert – ein Faktum lässt aber keinen Interpretationsspielraum zu: Das Kages-Vorstandsduoo Gerhard Stark und Ulf Drabek hat dem Unternehmen in den letzten Jahren ein neues Gesicht gegeben. Von 15 Spitalsverbünden in der Steiermark blieben sieben. Klingt dramatisch, aber: Die Standorte wurden dabei erhalten, verschiedene medizinische Fächer – um Synergien zu erreichen – umgesiedelt und auf einzelne Standorte mit Schwerpunkten (chirurgisch, tagesklinisch, internistisch etc.) konzentriert. Es war also keine mutwillige Reduktion von Leistungen – im Gegenteil, das zeigen auch die Zahlen, alleine die tagesklinischen Eingriffe sind um 30 Prozent gestiegen. Vielmehr ging es bei dem Strukturwandel darum „gegenseitige Abhängigkeiten zu schaffen statt Konkurrenzsituationen“, wie der Vorstandsvorsitzendede Gerhard Stark es ausdrückt.

Gut sichtbar ist die Entwicklung am Beispiel des LKH Hochsteiermark (Bruck/Leoben) oder am LKH Oststeiermark (Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach). Kein Standort kann ohne den anderen auskommen, so wurden auch Doppelgleisigkeiten aus dem Versorgungssystem gefiltert. Es ist die größte Kages-Reform der letzten Jahrzehnte – und sie ist im politischen Trubel um das Leitspital und die Nachwehen durch die letzten strukturellen Änderungen (Radkersburg) völlig untergegangen.

Durch die neue Struktur gibt es weniger Führungskräfte (minus 21), es ist insgesamt eine andere Kages geworden. Die Maßnahmen lindern auch Probleme, die nachhallen, wie die Besetzung der Nachtdienste (Modelle mit Unterstützung diplomierter Pflegekräfte). Streiflichter aus dem Alltag. Am Horizont tauchen freilich neue Herausforderungen auf.

200.000 Quadratmeter mehr in den Kages-Spitälern

Faktum ist auch: Die steirischen Spitäler bleiben nach dem aktuellen Strukturplan erhalten, aber sie werden nicht mehr ausgebaut. Denn die Quadratmeterzahl der steirischen Spitäler ist in den letzten 20 Jahren um 25 Prozent gestiegen. Das bedeutet 10.000 Quadratmeter jedes Jahr mehr; man wuchs von 800.000 auf eine Million Quadratmeter. Im Vergleich würde das heißen, dass man jedes Jahr ein neues LKH Weiz baut – oder in 20 Jahren ein neues LKH Uniklinikum. Deshalb werde die Quadratmeterzahl „eingefroren“.

Eigene, gewinnorientierte Tochtergesellschaft für die Kages

Die Kages erweitert sich dafür auf einem anderen Spielfeld – und das ist die große Überraschung. Aufsichtsratschef Peter Umundum hat die Errichtung von Tochtergesellschaften (GmbH) in Auftrag gegeben, um ein neues Geschäftsfeld zu erobern. Hintergrund? Längst ist die Kages in die öffentliche Versorgung eingestiegen (Frauengesundheit Hartberg/Rottenmann, Kindergesundheit Deutschlandsberg/Liezen), weil öffentliche Kassenstellen nicht zu besetzen sind – das kann man ausbauen. Außerdem will man die steirischen Spitäler und deren Infrastruktur für Ärztezentren und Privatordinationen nutzen, genauso wie diverse Ambulanzen, die nach 15 Uhr leer stehen. So sollen Ärzte (Wahlärzte etc.) wie öffentliche Betreiber oder Ärztezentren in die Spitäler gebracht werden, die dort die Infrastruktur nutzen und für diverse Leistungen (Geräte, Miete etc.) zahlen oder Kooperationen eingehen (MR-Geräte könnten mit privaten Betreibern „geteilt“ werden) und die Menschen unmittelbar vor Ort versorgen.

Murau, Radkersburg sind zum Beispiel Plätze für Primärversorgungszentren der Kages. Mit einer Tochtergesellschaft kann die Kages auch gewinnorientiert arbeiten, was die Kages selbst ja nicht darf. „Wenn wir heute nicht diese beiden Tore für die Zukunft der Versorgung aufmachen, würde es bedeuten, dass wir die Augen vor der Zukunft verschließen“, sagt Stark. Im Juni sollte der Aufsichtsrat darüber entscheiden.

Mehr Patienten kommen vom Ausseerland nach Bad Ischl

Eine erste Rückmeldung gibt es übrigens auch von der Kooperation Bad Aussee/Bad Ischl. Steirische Patienten sollen ja auch in Bad Ischl behandelt werden: Im internistischen Ambulanzbereich kommen mehr Patienten als erwartet in das oberösterreichische Spital, was aktuell eine erhebliche Herausforderung darstellt. Das soll genau beobachtet/analysiert werden. In den anderen Bereichen (Chirurgie, internistische stationäre Abteilung) sieht man hingegen keine stärkeren Patientenströme.