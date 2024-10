Passend zu seinem 30-Jahr-Jubiläum kann der neu gestaltete Themen- und Wassererlebnisweg in Pudlach in der Gemeinde Neuhaus eröffnet werden. „Es ist ein Skulpturen- und Familienmotorikweg mit außergewöhnlichen Kunstobjekten entstanden. Am Ufer der Drau befindet sich eine Wellness-Oase sowie ein Spiel, bei dem mit Steinen geflippt werden kann. Oberstes Projektziel war, die Natürlichkeit des Weges zu erhalten und die Besucher anzuregen, die Möglichkeiten der Natur zu entdecken und zu nutzen“, sagt Gemeinderat Karl Pölz (ÖVP), der das Projekt vor 30 Jahren mit dem BORG Wolfsberg aufgestellt hat.