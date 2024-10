„Nach Monaten der Planung, der Konzeption und der baulichen Umsetzung können wir am 23. Oktober die Türen unseres neuen Geschäftes öffnen“, zeigt sich Karl Dobrautz-Leitner, Leiter der Abteilung Werbung und Information bei Spar, erfreut. Seit 9. April wurde das alte Eurospar Geschäft in Bleiburg/Pliberk komplett abgetragen und an derselben Stelle, nur etwas weiter hinten, neu errichtet. „Dadurch konnte ein großer Parkplatz gewonnen werden“, sagt Dobrautz-Leitner, der die Investitionssumme nicht nennen will. Gebaut worden sei nach den neuesten Standards und mit Firmen aus der Region. Während der Schließphase von April bis September hätten die Mitarbeiter Überstunden abgebaut oder an anderen Spar-Standorten, von denen es im Bezirk Völkermarkt neun gibt, mitgearbeitet. In Bleiburg steht den Kunden auch der Spar-Zadruga Market in der Völkermarkter Straße 1 zur Verfügung.