1998 wurde der Spar-Supermarkt in Bleiburg/Pliberk zu einem Eurospar ausgebaut. Im Jahr 2010 wurde dieser geringfügig modernisiert, mit 9. April wird er komplett abgetragen und an derselben Stelle wieder neu errichtet. Der letzte Einkaufstag ist am 8. April. „Wir möchten unseren etwas in die Jahre gekommenen Eurospar komplett erneuern, um unseren Kundinnen und Kunden ein modernes und allen Ansprüchen gerecht werdendes Einkaufserlebnis zu ermöglichen“, sagt Karl Dobrautz-Leitner, Leiter der Abteilung Werbung & Information.