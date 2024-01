„Ich wollte immer schon Ärztin werden“, erzählt Gynäkologin Ulrike Lampl-Jöbstl. Jetzt kam die Mutter zweier Söhne ihrem Traum einer eigenen Ordination einen Schritt näher. Die 40-Jährige, die seit Jahren der Liebe wegen in Mittertrixen lebt, ist ab sofort als Wahlärztin in der Wolfsberger Herrengasse 8/2 (gegenüber A-Preis) tätig. Dort teilt sie sich die Räumlichkeiten mit Gynäkologin Elisabeth Salmen. „Bei mir steht die Gesundheit und das Wohlbefinden im Mittelpunkt. Als Fachärztin begleite ich meine Patienten mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen durch alle Phasen ihres Lebens“, so Lampl-Jöbstl, die mitunter Untersuchungen für den Mutter-Kind-Pass, urogynäkologische Beratungen, Vorsorgeuntersuchungen mit Krebsabstrich und eine Behandlung von Hormonstörungen anbietet.

Die Unterkärntnerin hat ihr Medizinstudium an der Karl-Franzens-Universität abgeschlossen. Nach der Absolvierung des Turnus zur Ärztin für Allgemeinmedizin folgte die Ausbildung zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im LKH Hartberg. Danach war sie als Fachärztin im LKH Wolfsberg tätig.

Bei Krankenkasse einreichen

Als Wahlärztin hat Lampl-Jöbstl keinen Vertrag mit den Krankenkassen. Das bedeutet, dass die Patientinnen nach der Untersuchung das Honorar vorerst selbst bezahlen müssen. Die Honorarnote kann jedoch innerhalb von 42 Monaten bei der Krankenkasse eingereicht werden, die dann einen Betrag zurückerstattet.

Eine telefonische Terminvereinbarung ist dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter 0677/614 258 49 oder per E-Mail ordi@dr-lampl-joebstl.at möglich. Mehr Informationen unter: https://www.dr-lampl-joebstl.at