Vor Kurzem wurde die Aktivistin, Autorin und Antirassismus-Trainerin Chantal Bamgbala mit dem Kärntner Menschenrechtspreis ausgezeichnet. „Ich wusste nicht, dass ich nominiert war, dementsprechend war ich ziemlich überrascht. Ich habe mich aber natürlich sehr gefreut. Es ist eine große Anerkennung und motiviert mich“, so Bamgbala, die in St. Andrä aufgewachsen ist. „Diese Auszeichnung ist jedoch nicht nur für mich, sondern für alle Women of Color“, betont die 25-Jährige. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro möchte sie für Fortbildungen verwenden, denn „Bildung ist ein Privileg, das ich nutzen möchte.“