Mit einem weinenden Auge wird Margot Nössler ihr Kaffeehaus „Maxy‘s“ bei der Pestsäule am Hohen Platz in Wolfsberg schließen. „Mein eigenes Lokal zu haben, war immer mein Traum. Diesen Traum habe ich jetzt elf Jahre lang gelebt“, sagt die 34-Jährige. Doch schon bald wird sie in den Betrieb ihres Lebensgefährten Christoph Butej mit einsteigen, daher wird sie ihr Café Ende März schließen. „Ich werde im Hauptgeschäft der Fleischerei Butej bei der Gelben Brücke mitarbeiten“, verrät die Mutter von zwei kleinen Kindern, die gesteht: „Der Abschied von meinem Café wird mir sehr schwerfallen. 90 Prozent meiner Kunden sind Stammkunden.“

Für das Café mit den 40 Sitzplätzen im Inneren und bis zu 50 im Sitzgarten rund um die Pestsäule, gibt es laut Hausbesitzerin Gabriella Bardel bereits Interessenten für die Betriebsnachfolge: „Die Verhandlungen sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagt Bardel, die aufgrund der laufenden Verhandlungen keine weiteren Auskünfte geben will. Interessenten können sich nach wie vor bei Margot Nössler unter 0664/460 42 83 melden. Die Gastronomin hat bis Ende März wie folgt geöffnet: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 20.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 14.30 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr.

Seit fast 50 Jahren

Der Gastronomiebetrieb im Haus besteht seit fast 50 Jahren. „Davor war es eine Bäckerei mit Weinstube. Mitte der 70er wurde ein Café daraus, das lange Zeit von Angela Hipfl betrieben wurde“, erinnert sich Bardel an die legendäre Wirtin, die im Vorjahr verstorben ist. Auf Hipfl folgten kurzzeitig zwei weitere Pächter, die den Café-Betrieb aber nicht lange führten. 2013 hat schließlich Margot Nössler die einstige „Schlossbergstube“ übernommen und „Café Maxy´s“ daraus gemacht.