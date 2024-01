Die Brummistation an der Obdacher Bundesstraße im Süden von Bad St. Leonhard schließt am 19. Jänner. Erst im September 2023 übernahm der Nürnberger Horst „Hotte“ Püttner zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nicole Jungfer den Gastronomiebetrieb. Mit einem täglichen Menüangebot, mit Riesenbratwürsten und XXL Currywürsten wollte man punkten. Doch schon bald verabschiedete sich Püttner und Jungfer musste den Betrieb alleine weiterführen. Nun ist aber endgültig Schluss. „Aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen“, begründet die Inhaberin die baldige Schließung. Das Brüderpaar Christoph und Daniel Stückler, Unternehmer in Bad St. Leonhard und seit 2016 Besitzer der Imbissstube, will sich zur Sache nicht äußern.

Begonnen haben Püttner und Jungfer mit dem XXL Currywurst Imbiss in der Nähe der Uniwash-Autowaschanlagen an der Südtangente in Wolfsberg. Dieser Standort wurde Anfang Jänner von Christoph und Eileen Ivants übernommen, die daraus „Mückes Imbiss“ gemacht haben und Schnitzel, Bratwurst, Käsekrainer, Currywurst & Co. anbieten.