Bei einer ihrer Erkundungstouren sind die Hobbyforscher Martina und Karl Gutsche aus St. Georgen in St. Vinzenz auf die Überreste eines doch sehr beachtlichen Bauwerks gestoßen, bei dem es sich um ein einstiges Schloss handeln könnte: In der Marktgemeinde Lavamünd beziehungsweise in St. Vinzenz befindet sich oberhalb des Stausees Soboth - auf einem massiven Felsen, in den Wäldern versteckt - eine Ruine, die in der Literatur unerwähnt bleibt. „Auf einer alten Karte trägt der Bereich um das alte Gebäude den Namen ,Schlossberg', auf einer weiteren Karte aus dem frühen 17. Jahrhundert ist an dieser Stelle ein Schloss eingezeichnet“, erklärt Karl Gutsche, der sich seit geraumer Zeit intensiv mit unerwähnten Burgen und Schlössern beschäftigt.