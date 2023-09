Stefan Salzmann, Bürgermeister von St. Paul, organisierte zum zweiten Mal als Privatperson mit Unterstützung des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Lavanttal eine Veranstaltung, bei der Freiwillige mit einem Stand-Up-Puddle die Drau von Müll befreiten. "Ich habe bei meinen Fahrten mit dem SUP auf der Drau sehr viel Müll entlang der Ufer und in den Schilfgürteln entdeckt. Nachdem es auf den Bergen und den Seen immer wieder Flurreinigungen gibt, aber an den Flüssen bislang noch nicht, habe ich mich entschieden, etwas zu tun. Die Kombination des Trendsports SUP und Müllsammeln hat sich als richtig erwiesen", sagt Salzmann.