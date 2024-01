Rund 1700 Kleinkinderzieherinnen arbeiten in Kärnten in elementarpädagogischen Einrichtungen wie Kindergärten und Kindertagesstätten. Weitere rund 170 Tagesmütter sind derzeit kärntenweit in der individuellen Betreuung von Kindern tätig. Die gemeinsame Ausbildung zur Kleinkinderzieherin beziehungsweise zum Kleinkinderzieher und zur Tagesmutter beziehungsweise zum Tagesvater konnte bislang nur bei anerkannten Bildungsträgern außerhalb des Bezirkes Wolfsberg absolviert werden. Ab 22. Jänner ist es auch möglich, sich erstmals im Lavanttal für diesen Beruf ausbilden zu lassen. „Mir ist es gelungen, die Ausbildung von Kleinkinderzieherinnen und Tagesmüttern nach Unterkärnten zu holen“, freut sich Nicole Pichler (41) vom Aus- und Weiterbildungsinstitut „Universitas“ in St. Paul, dem nach einem umfangreichen Prüfungsprozess seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung die Bewilligung des Landes erteilt wurde. Angeboten wird diese Berufsausbildung auch im Bezirk Völkermarkt, wo es mit dem Katholischen Bildungshaus Sodalitas bereits einen anerkannten Bildungsträger mit dem Fokus auf Zwei- und Mehrsprachigkeit gibt.