Zu einem Treffen zum Thema Innenstadtmarketing luden am 17. Jänner der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und die Stadtgemeinde. Dabei wurde auch der Nikolomarkt von Anfang Dezember evaluiert. Markus Streibl von der Grazer Firma Invenium präsentierte via Onlinezuschaltung die Besucherstromanalyse, die mittels anonymisierter Handydatenauswertung erstellt wurde. Den Nikolomarkt am Hauptplatz besuchten am Sonntag, 3. Dezember, und Montag, 4. Dezember 2023, insgesamt 5280 Personen, der Großteil davon stammte aus der Großgemeinde Völkermarkt und den Gemeinden des Bezirks Völkermarkt, gefolgt von Gästen aus dem Bezirk Wolfsberg. 2022 waren es an beiden Tagen zusammen 5330 Besucherinnen und Besucher und somit war trotz intensiver Werbemaßnahmen keine Steigerung der Besucherzahl zu verzeichnen.