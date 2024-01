Zehn Kärntner Betriebe stellten sich in diesem Jahr dem „Falstaff“-Krapfenvoting. Nun steht der Gewinner fest: In Kärnten produziert die Wolfsberger Konditorei Hecher die besten Krapfen. „Wir bedanken uns bei unseren treuen Gästen für diesen tollen Sieg“, sagt Junior-Chef Julian Hecher (28), seit acht Jahren im Betrieb. Es war das erste Krapfenvoting, an dem die Konditorei teilnahm. Angemeldet habe sie ein Gast.

Rund 200 Stück Krapfen werden täglich von einem langjährigen Mitarbeiter nach eigenem Rezept produziert. „Natürlich mit viel Liebe. Das ist das Geheimrezept“, sagt Hecher mit einem Schmunzeln. Seit 1961 gibt es die Konditorei in Wolfsberg. Neben den beliebten Krapfen werden auch hausgemachte Torten, frische Spezialitäten, Eissorten und Petit Fours sowie à la Carte-Speisen angeboten.