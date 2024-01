Lernen, so sagt Cornelia Vallant, sei ihr immer leicht gefallen. 2015 maturierte die gebürtige Kärntnerin aus St. Stefan im Lavanttal an der Handelsakademie – mit Auszeichnung. Danach ging es aber gleich in den Arbeitsmarkt, und fast fünf Jahre lang arbeitete die heute 27-Jährige als Buchhalterin im Anlagenbau. Sie kontrollierte Rechnungen darauf, ob sie zu den Lieferungen passten. „Ich schaufelte die Arbeit von der einen auf die andere Seite – das wurde mir eines Tages zu eintönig.“