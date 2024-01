Mit der „Feinschmeckerei“ gibt es im Lavanttal ein neues Catering-Service, das Fingerfood in verschiedensten Kreationen für Veranstaltungen aller Art bietet. Die Inhaberin Victoria Gleirscher (31) erzählt: „Die Leidenschaft zum Kochen entwickelte sich bereits in jungen Jahren. Ich habe mich damals schon in der Küche meiner Mutter kulinarisch ausgetobt und schließlich auch die Lehre als Köchin absolviert.“

Der Liebe wegen zog die gebürtige Tirolerin vor zehn Jahren nach Wolfsberg und wird auch aktuell von ihrem Lebensgefährten, Philipp Sajovitz, tatkräftig unterstützt. Mitarbeiter beschäftigt sie momentan nicht. Mit dem Schritt in die Selbständigkeit erfüllte sich Gleirscher einen großen Wunsch, den sie vorab gut durchdacht hat. Wichtig ist ihr vor allem, die Zufriedenheit ihrer Kunden. „Es ist uns ein großes Anliegen, den Kunden ein kulinarisches Erlebnis zu bieten, das den Gaumen, aber auch das Auge verzaubert.“

Momentan konzentriere sich die 31-Jährige auf das Fingerfood, zukünftig soll das Leistungsangebot allerdings noch erweitert werden. Weit in die Firma hat Gleirscher jedenfalls nicht, sie bereitet alles bei sich zu Hause zu. Ihre Freizeit verbringt die Wahl-Wolfsbergerin auch gerne mit ihrer Familie oder mit Freunden, am liebsten ist sie aber draußen in der Natur. Kontaktanfragen können unter 0670/206 55 83 oder office.diefeinschmeckerei@gmail.com gestellt werden.