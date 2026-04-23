Trotz zahlreicher Warnungen vor derartigen Betrugsmaschen ist eine 81-jährige Villacherin Opfer eines Internet-Betrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau am Mittwoch, dem 22. April, gegen 18 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten. Dieser gab sich als Mitarbeiter eines großen Software-Unternehmens aus und behauptete, den Laptop der Pensionistin vor einem Hacker-Angriff schützen zu wollen.

Im Verlauf des Gesprächs gelang es dem Mann, die Frau dazu zu bringen, ihm einen Fernzugriff auf ihren Computer zu gewähren. Diesen nutzte der bisher Unbekannte, um mehrere Überweisungen vom Konto der 81-Jährigen durchzuführen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen bei der Polizeiinspektion Landskron.