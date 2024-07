„Unser altes Geschäft in der Klagenfurter Straße ist leider zu klein geworden, der Zulauf wurde zu groß“, sagte die Geschäftsführerin der Sozialmärkte Kärnten, Theres Leber, bei der Eröffnungsfeier des neuen Geschäfts in Villach. Der rege Zuspruch, den die Sozialmärkte in ganz Kärnten erfahren, freut den ehrenamtlichen Verein mit insgesamt 18 Mitarbeitenden nicht, ganz im Gegenteil. Trotzdem war der Schritt, in eine größere Geschäftsfläche umzuziehen, notwendig: „Der einzige Grund, warum wir gesiedelt sind, war, dass wir uns nach dem Bedarf unserer Kundinnen und Kunden richten müssen – die Menschen brauchen die Sozialmärkte mehr und mehr.“

Eröffnung mit dreifachem Segen

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am Donnerstag, 4. Juli, waren neben geladenen Gästen aus der Stadtpolitik, der Wirtschaft und vielen Ehrenamtlichen, auch die Vertreter der drei größten Glaubensgemeinschaften Kärntens dabei: Superintendent Manfred Sauer für die Evangelische Kirche, in Vertretung für Bischof Josef Marketz war Stadthauptpfarrer Richard Pirker vor Ort und der Imam der islamischen Glaubensgemeinschaft Kärnten, Hasudin Atanović. Gemeinsam betonten sie, dass die Menschen eines über alle konfessionellen und religiösen Grenzen hinweg eint, nämlich, dass soziales Handeln und gelebte Nächstenliebe in allen Religionen ein wichtiges Fundament sei. Das Angebot des SoMa-Villach nutzen täglich Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Religionen.

Spenden und Sponsoren gesucht

Den gemeinnützigen Verein, der sich vollständig aus Spendengeldern und mit der Hilfe von Sponsoren finanziert, gibt es seit bereits 24 Jahren. Obmann Klaus Lesjak betont bei der Eröffnung, den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer und bedankt sich vor allem bei den einzelnen SoMa-Teams, den privaten Sponsoren und den Großsponsoren, die das Projekt teilweise schon von Anbeginn an tatkräftig unterstützen.

Neben den gut gefüllten Regalen in Villach gibt es auch eine Ecke, in der Second-Hand-Ware angeboten wird. In dieser kann jeder und jede, auch ohne SoMa-Einkaufskarte, stöbern und einkaufen. Spenden von Privatpersonen werden jederzeit im Rahmen der Öffnungszeiten angenommen.

Impressionen aus dem Villacher SoMa-Laden