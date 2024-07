Der Werbeslogan der Stadt Villach als „größtes Wohnzimmer Kärntens“ ist auch Motto der Fußballeuropameisterschaft, die mit dem heutigen Spiel Österreich-Türkei einen Höhepunkt erlebt. In der Draustadt hat man bewusst auf ein großes Public Viewing wie in Klagenfurt und Graz verzichtet und unterstützte die Lokale in der Innenstadt mit Leihfernsehern und einem gemeinsamen Marketing, um die Fußballfans in die Lokale zu locken.