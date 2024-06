Wie soll der Neubau der Markthalle zukünftig aussehen und welche Bedenken haben Anrainer und Experten? Rund 100 Interessierte nahmen am Mittwoch, 12. Juni, am Bürgerforum zum im Plan befindlichen Josefsmarkt am Kaiser-Josef-Platz, in Anwesenheit von Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) und Stadtrat Christian Pober (ÖVP) teil. Begonnen wurde die Veranstaltung mit allgemeinen Informationen über den Standort, den zeitlichen Ablauf und der Ausgangslage des Projekts. Die „Jahrhundertchance“, wie der Bürgermeister es nannte, will die Stadtpolitik nutzen, um bis 2027 den schönsten Alpen-Adria-Genussmarkt Kärntens umzusetzen. Bis zum Baustart 2025 soll es immer wieder Bürgerforen geben, wo Anliegen der Bevölkerung eingebracht werden können und ein Ausblick über den derzeitigen Planungsstand gegeben wird.