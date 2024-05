Pädagogin nimmt Stellung zu Gerüchten um Schulwechsel

Mehr als 20 Eltern aus Weissenstein wollen ihre Kinder nicht in die MS Feistritz/Drau geben, sondern in eine Schwerpunktmittelschule im Oberkärntner-Raum. Dass das auch mit dem Klima an der Schule zu tun hat, wollen Pädagogen nicht so stehen lassen. Ein Leserbrief.